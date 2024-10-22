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08:03, 22 октября 2024Экономика

В российском регионе помутнела река

Река Керби в Хабаровском крае река у золотодобывающего предприятия стала мутной

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Река Керби в Хабаровском крае помутнела в той части, где она проходит недалеко от золотодобывающего предприятия «Золото Керби». Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что в реке нерестятся кета и горбуша. Впадающая в Амур Керби является источником пропитания для местных жителей. Загрязнение обнаруживают на реке не впервые. В этот раз странный оттенок воды заметил рыбак из села Бриакан в часе езды от золотодобывающего предприятия.

Специалисты взяли пробы воды. Эксперты уверены, что нормы содержания вредных веществ в воде будут превышены в сотни раз. Летом 2023 года река также была загрязнена — тогда на ней были масляные пятна, а также плавали емкости с названием предприятия «Золото Керби».

Ранее в Сочи на реке Восточный Дагомыс обнаружили туши рыб. Местные жители пожаловались на запах хлорки. В Сочинском географическом обществе сообщили, что в реку выбрасывают вредные вещества.

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      Мария Черкасова
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