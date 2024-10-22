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21:29, 22 октября 2024Мир

В США рассказали о сломанных камерах на границе с Мексикой

Newsweek: треть камер на границе Мексики и США не работает уже год

Фото: Max Rossi / Reuters

Пограничная служба США сталкивается с серьезными проблемами в решении вопроса нелегальной миграции в страну, поскольку около трети камер наблюдения на границе с Мексикой не работает уже более года. Об этом рассказало издание Newsweek.

Утверждается, что большое количество камер устарело и уже не справляется с задачей. Один сотрудник погранслужбы подчеркнул, что это является «большой общенациональной проблемой», так как мексиканские картели часто используют уязвимости на границе для контрабанды нелегалов в США.

В материале отмечается, что вопрос нелегальной миграции является одним из основных в президентской гонке в США. Камала Харрис, как и Дональд Трамп, пытаются предложить свое решение данной проблемы.

Ранее американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, выступивший в поддержку Трампа на предстоящих президентских выборах, предрек Штатам крах в случае избрания главой государства Харрис. По его мнению, страну ждет наплыв мигрантов и переход к однопартийной политической системе.

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      Артём Верейкин
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