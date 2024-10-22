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15:35, 22 октября 2024Мир

В США указали на потерю Вашингтоном военного превосходства

Экс-вице-президент США Куэйл: Вашингтон теряет военное превосходство в мире

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Вашингтон теряет военное превосходство в мире, в том числе в сфере военных технологий. Об этом написал экс-вице-президент США при администрации Джорджа Буша-старшего Дэн Куэйл в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

«Устойчивая эрозия американского технического превосходства в обороне и боевых действиях. Наши военные используют корабли и самолеты, которые были построены десятилетия назад. Китай опережает наши инвестиции в автономное, гиперзвуковое, кибер- и космическое оружие», — написал бывший вице-президент США.

В частности, Куэйл выделил данный вопрос как одну из ключевых геополитических проблем Вашингтона. По его словам, новый президент США должен уделять этому ключевое внимание и помнить, что он прежде всего верховный главнокомандующий страны.

Ранее колумнист Джордж Уилл в статье для The Washington Post (WP) отмечал, что флот ударных атомных подводных лодок ВМС США не располагает достаточным числом субмарин для отражения всех угроз. По его словам, в стране в настоящее время есть 50 ударных подводных лодок. При этом в командовании ВМС считают, что для решения современных задач необходимо 66 субмарин такого класса.

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      Максим Габриелян
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