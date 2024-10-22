В ВСУ признали успех российских военных в одном из городов в ДНР

Лейтенант ВСУ Алекс сообщил об успехах ВС России в восточных районах Селидово

Российские военные достигли успехов в городе Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«Ситуация в Селидово оценивается как тяжелая, противник имел успех в восточной части города, сумел продвинуться и закрепиться в черте города в частном секторе», — признал Алекс.

По словам украинского военнослужащего, «было очевидно», что Вооруженные силы (ВС) России начнут в один момент «продавливать» ближе к центральным районам города. Он уточнил, что населенный пункт штурмуется исключительно российской пехотой.

Ранее стало известно о прорыве армией России обороны ВСУ в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.