Валя Карнавал в откровенном наряде показала тренировку в спортзале

Блогерша Валя Карнавал в откровенном комбинезоне показала тренировку в спортзале

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) в откровенном наряде показала тренировку в спортзале. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя инфлюэнсерша записала в сторис видео, на котором продемонстрировала упражнения, направленные на проработку мышц ног и ягодиц. Так, знаменитость предстала перед камерой в облегающем коротком комбинезоне коричневого цвета. На размещенных кадрах видно, что верх спортивного костюма оформлен вырезом на спине и глубоким V-образным декольте. Кроме того, девушка надела белые носки и кеды.

Ранее сообщалось, что Валя Карнавал прогулялась по улице в откровенном образе. Тогда блогерша снялась в микрошортах с оборками и белом прозрачном топе, сквозь ткань которого просвечивал черный бюстгальтер.