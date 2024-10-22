Во Франции высказались об отправке военных на Украину

Политик Дюпон-Эньян назвал безумием отправку французских военных на Украину

Призывы отправить французских военных для участия в конфликте на Украине является настоящим безумием, ведь таким образом Франция будет втянута в большую войну. Об этом написал политик, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X (бывший Твиттер).

«[Экс-премьер Франции Мануэль] Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и "показать зубы России"! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие», — призвал политик.

Таким образом Дюпон-Эньян раскритиковал идеи Вальса направить французские войска на Украину, заявив, что Запад «должен показать России зубы».

9 июня Дюпон-Эньян обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании войны с Россией. Так он отреагировал на идею французского лидера направить на Украину военных инструкторов и усилить помощь Киеву.