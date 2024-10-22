Врач предупредила о плохо переваривающихся вместе продуктах

Гастроэнтеролог Федосьина: кофеин может влиять на усвоение кальция и железа

Некоторые продукты при совместном употреблении могут мешать друг другу перевариваться, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина. Плохо переваривающиеся вместе продукты она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

«Например, если у человека есть непереносимость лактозы, то молочные продукты, особенно в сочетании с любыми другими, могут усилить вздутие, газообразование, диарею и спазмы. У некоторых людей есть мальабсорбция фруктозы — трудности с ее всасыванием в кишечнике», — отметила доктор и уточнила, что во втором случае употребление фруктов с высоким содержанием фруктозы, например, яблок и груш, может вызвать вздутие и дискомфорт.

Доктор добавила, что различные бобовые (например, фасоль, горох или чечевица) содержат сложные сахара, которые тяжело перевариваются. По ее словам, сочетание бобовых с другими трудноперевариваемыми продуктами может усилить газообразование и вздутие.

Кроме того, отметила Федосьина, употребление большого количества жирной еды, особенно в сочетании с алкоголем или кофеином, может вызвать ощущение тяжести и несварение. По ее словам, кофеин может влиять на усвоение некоторых минералов, таких как кальций и железо: кофе или чай сразу после еды, богатой этими минералами, может ухудшить их усвоение, предупредила она. Алкоголь же раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому его употребление в сочетании с острой или кислотной пищей может усилить раздражение и вызвать дискомфорт.

Кальций, содержащийся в молочных продуктах, может мешать усвоению железа из растительных источников — зеленых листовых овощей, добавила врач. Она призвала людей с пищевыми непереносимостями и аллергиями, замедленным пищеварением и синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями ЖКТ быть внимательнее к сочетанию продуктов.

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