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11:32, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданные полезные свойства популярного супа

Малышева заявила, что суп том ям лечит боль в суставах и укрепляет кости

Фото: Freepik

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли неожиданные полезные свойства популярного супа том ям. В эфире программы «Жить здорово!» врачи заявили, что это блюдо лечит боль в суставах и укрепляет кости. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что суп том ям состоит из бульона, кокосового молока, шампиньонов, креветок, лайма и перца чили. «Острый перец чили содержит капсаицин, он вошел во все международные стандарты лечения боли в суставах», — отметила Малышева. Медик объяснила, что капсаицин нейтрализует боль, и уточнила, что обезболивающим действием обладают все азиатские супы с перцем чили.

Малышева добавила, что креветки, которые являются одним из ингредиентов том яма, содержат много белка. Коновалов же подчеркнул, что кокосовое молоко содержит марганец. «Он способствует усвоению кальция, который необходим для прочности костей», — заключил специалист.

Ранее Коновалов раскрыл россиянам пользу пиццы. Врач заявил, что употребление блюда нормализует работу щитовидной железы и укрепляет кости.

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      Олег Давыдов
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