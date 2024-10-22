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06:54, 22 октября 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ бросил свое подразделение на передовой и сбежал

Пленный военнослужащий ВСУ Собловой рассказал о сбежавшем с передовой командире

Фото: Globallookpress.com

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «бросил на убой» свое подразделение под Красноармейском на донецком направлении, рассказал 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен к российским войскам в начале сентября. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, комбат сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск. «Начался штурм, и они убежали оттуда все. Наверное, в Шахтерск убежали», — отметил он. По словам военного, он не верит ни командованию ВСУ, ни президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Военный уточнил, что батальон уговорили выйти на передовую под Красноармейском. Им пообещали, что военных сменят через шесть дней, однако и через 20 дней этого не произошло.

Ранее пленный командир ВСУ 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Александр Долматов рассказал об уничтожении его взвода близ Угледара.

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      Марина Совина
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