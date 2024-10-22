Business Insider: западные эксперты допустили потерю всей переданной ВСУ техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять всю переданную Западом технику, включая истребители F-16. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на западных экспертов.

«Мы отдаем вооружения с пониманием, что не получим их обратно», — заявил эксперт Stimson Center Уильям Альберк. По его мнению, увеличение использования переданной ВСУ техники означает, что практически вся она будет уничтожена.

Как пишет издание, западные эксперты допустили потерю всего отправленного Украине оружия. В частности, аналитики считают вполне вероятной потерю всех F-16 до окончания конфликта. Альберк подчеркнул, что передача Киеву вооружения с большой вероятностью его потери несет за собой риски.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму ожидаемой от США военной помощи. По его словам, Киев ожидает до конца 2024 года военной помощи от Вашингтона на восемь миллиардов долларов.