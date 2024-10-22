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15:02, 22 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал сообщения о возможном увольнении глав ГУР и Минобороны

Зеленский не планировал увольнять главу ГУР Буданова и министра обороны Умерова

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планировал увольнять руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram.

«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — прокомментировал он сообщения о планах лишить должностей руководителей ведомств.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что глава государства намерен уволить Умерова и Буданова. Как сообщалось, такое решение было принято из-за серьезного напряжения между начальником ГУР и руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. Предполагалось, что место Буданова займет глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

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      Кристина Есикова
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