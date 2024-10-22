Журналист ответил переживающим о коррупции на Украине словами «чемодан, вокзал, Варшава»

Журналист Портников: украинцам, переживающим о коррупции, лучше уехать из страны

Украинский журналист Виталий Портников ответил соотечественникам, переживающим о коррупции на Украине и выразил мнение, что таким гражданам лучше уехать за границу. Его слова приводит «Страна.ua».

«Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то чемодан, вокзал, Варшава, и не морочь никому голову», — подчеркнул он.

Между тем, борьбу с коррупцией на Украине называют одним из важнейших условий для вступления страны в НАТО. 19 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что Киеву следует справиться с этой проблемой, чтобы получить членство в Альянсе.

