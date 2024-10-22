Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:55, 22 октября 2024Бывший СССР

Журналист ответил переживающим о коррупции на Украине словами «чемодан, вокзал, Варшава»

Журналист Портников: украинцам, переживающим о коррупции, лучше уехать из страны

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Украинский журналист Виталий Портников ответил соотечественникам, переживающим о коррупции на Украине и выразил мнение, что таким гражданам лучше уехать за границу. Его слова приводит «Страна.ua».

«Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то чемодан, вокзал, Варшава, и не морочь никому голову», — подчеркнул он.

Между тем, борьбу с коррупцией на Украине называют одним из важнейших условий для вступления страны в НАТО. 19 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что Киеву следует справиться с этой проблемой, чтобы получить членство в Альянсе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит россиянам?

      Журналист ответил переживающим о коррупции на Украине словами «чемодан, вокзал, Варшава»

      Комбат ВСУ бросил свое подразделение на передовой и сбежал

      В России оценили реакцию США на референдум в Молдавии

      В России задумали изменить число парковок у жилых домов

      Отрезавшая мужу пенис 20 лет назад женщина объяснила свой поступок

      Раскрыт механизм эффективного лечения печени

      Россиян предупредили об опасности изделий из эпоксидной смолы

      В Брянской области сообщили о шестой атаке беспилотников за ночь

      Раскрыта личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше