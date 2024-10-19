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12:35, 19 октября 2024Мир

В Европе раскрыли условие Украине для вступления в НАТО

Министр Брекельманс: Украина должна победить коррупцию, чтобы вступить в НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс раскрыл условие Украине для вступления в НАТО. Его комментарий приводит Reuters.

По его словам, Украина должна победить коррупцию. Кроме того, Брекельманс призвал выработать четкие критерии, которым страна должна будет соответствовать для вступления в альянс. В противном случае, уточнил он, принять решение о приглашении в объединение будет сложно. «Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», — заявил он.

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Среди прочего, Брекельманс подчеркнул, что среди стран — членов НАТО до сих пор нет единогласного решения о приглашении Украины в альянс, поскольку по этому вопросу мнения в Европе разнятся.

Ранее в октябре в МИД назвали последствия вступления Украины в НАТО. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что такой исход поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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      Екатерина Ештокина
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