МИД: вступление Украины в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук предсказал последствия вступления Украины в НАТО. Его комментарий публикует РИА Новости.

По его словам, в нынешних условиях это поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и исключит вовлечение альянса в боевые действия против России.

Ранее в октябре в России оценили дальнейшую помощь Запада Украине словами «лавочка закрыта». Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что, когда украинский президент Владимир Зеленский представлял свой «план победы», успеха его идеи не возымели.