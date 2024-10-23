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16:08, 23 октября 2024Наука и техника

Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

Пикап Tesla Cybertruck оказался третьим по продажам электрокаром в США

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В США раскрыли данные о продажах электромобилей за третий квартал 2024 года. На это обратило внимание издание Insider.

Исследование подготовило агентство Cox Automotive. За указанный период было продано 346 тысяч электромобилей. Журналистов медиа удивил тот факт, что дорогой пикап Tesla Cybertruck оказался на третьем месте рейтинга — за квартал было реализовано почти 17 тысяч автомобилей.

На втором месте оказался другой электрокар Tesla — Model 3. Автомобиль продали в количестве 58 тысяч экземпляров. Самым популярным электромобилем назвали Tesla Model Y — всего было реализовано 86 тысяч электрокаров.

Специалисты Insider отметили, что за неполный 2024 год Tesla удалось продать 28 тысяч Cybertruck. Это больше, чем было продано Ford F-150 Lightning, Rivian R1T и Chevy Silverado EV. Авторы отметили, что в США часто приобретают электрический транспорт с помощью лизинговых льгот, однако Cybertruck, оцененный в 100 тысяч долларов, нельзя купить посредством лизинга.

Журналисты напомнили, что пикап Tesla критиковали специалисты, сравнивая его с провальным автомобилем DeLorean, который был продан тиражом 9000 экземпляров. Однако электропикап уже обогнал DeLorean по продажам.

Ранее стало известно, что Tesla нарушила обещание начать продажу дополнительных аккумуляторов для пикапа Cybertruck в начале 2025 года. Также в компании снизили их емкость.

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      Андрей Ставицкий
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