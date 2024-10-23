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12:13, 23 октября 2024Бывший СССР

Глава Приднестровья предложил создать конфедерацию с Молдавией

Глава Приднестровья Красносельский предложил создать конфедерацию с Молдавией
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил урегулировать конфликт с Молдавией через создание конфедерации. Его слова приводит The Telegraph.

«Есть такая форма — конфедерация, при которой однозначно необходимо сохранение идентичности приднестровского народа, языка, традиции, культуры, молдавского языка. Но вот в чем вопрос — а Молдова к этому готова? Я призывал Молдову к диалогу не один раз. Диалога нет. И будет ли? Не знаю», — сказал он.

Ранее в Приднестровье опровергли попытки вмешательства в выборы в Молдавии. Изначально президент Молдавии Майя Санду сообщила, что некие организованные преступные группы вместе с иностранными силами якобы пытались подкупить избирателей.

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      Илья Таксюр
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