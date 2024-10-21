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13:50, 21 октября 2024Бывший СССР

В ПМР опровергли попытки вмешательства в выборы в Молдавии

ОКК от ПМР: Тирасполь не зафиксировал попыток вмешательства в выборы в Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Тирасполь не зафиксировал попыток вмешательства в выборы в Молдавии, прошедшие в стране 20 октября. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков, передает ТАСС.

«У нас таких фактов нет, к нам таких заявлений и обращений не поступало», — отметил представитель Приднестровья.

Ранее баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду заявила, что республика столкнулась с «беспрецедентной атакой на демократию». По ее словам, у Кишинева есть подтверждения того, что некие организованные преступные группы вместе с иностранными силами якобы пытались подкупить избирателей.

На высказывания Санду отреагировали в Москве. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попросил молдавского политика предъявить соответствующие доказательства.

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      Екатерина Грищенко
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