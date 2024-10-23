Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 23 октября 2024Забота о себе

Квашеную капусту назвали вредной для некоторых людей

Диетолог Воскресная: квашеная капуста вредна для людей с заболеваниями почек

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Квашеная капуста не очень подходит для людей с заболеваниями почек и гипертонией. Об этом рассказала диетолог Ольга Воскресная.

Она пояснила, что в данном продукте высокое содержание соли. Также при повышенной кислотности желудка содержащаяся в квашеной капусте молочная кислота может стать причиной дискомфорта. Более того, кислоты могут наносить вред зубной эмали, в связи с чем важно прополоскать рот после употребления. Эксперт добавила, что у некоторых людей может быть аллергия на крестоцветные культуры.

В то же время Воскресная отметила, что в квашеной капусте присутствуют витамины C, K, B1, B2, B3, B6, фолиевая кислота и такие минералы, как калий, кальций, магний, железо, цинк и марганец. Данный продукт, по ее словам, улучшает пищеварение, снижает риск развития рака груди, простаты и легких, поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря антиоксидантам и укрепляет иммунную защиту организма.

Ранее диетолог Елена Соломатина подсказала защищающие иммунитет осенью продукты. Она напомнила, что для укрепления здоровья в ежедневном рационе должно присутствовать около 500 граммов клетчатки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон заявил о неспособности Украины достичь баз ВКС России ракетами ATACMS

      Бойцы ВСУ заявили о нежелании умирать за Зеленского и США и сдались в плен

      Стало известно о попытке ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область

      В ЛНР рассказали о попытках ВСУ возводить переправы на Оскольском водохранилище

      Квашеную капусту назвали вредной для некоторых людей

      Риски резкого скачка цен на подсолнечное масло оценили

      В США подтвердили выделение Украине 800 миллионов долларов

      Стало известно об успехах российских военных в ДНР

      Суд продлил арест фигуранту дела о хищении при реставрации на Соловках

      В регионе России глава района отправился на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше