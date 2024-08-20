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17:30, 20 августа 2024Забота о себе

Диетолог подсказала защищающие иммунитет осенью продукты

Диетолог Соломатина: осенью иммунитет защитят цельнозерновые каши и овощи

Фото: Freepik

80 процентов иммунной системы человека сосредоточено в кишечнике, поэтому еда должна быть разнообразной, сбалансированной и полезной, напомнила диетолог Елена Соломатина. Защищающие иммунитет осенью продукты она подсказала россиянам в беседе с Life.ru.

Для укрепления здоровья, подчеркнула она, в ежедневном рационе должно присутствовать около 500 граммов клетчатки, которая содержится в цельнозерновых кашах и хлебе, зелени, овощах, фруктах и ягодах. «Овощи и фрукты — это еще и антиоксиданты, которые понижают уровень воспалений в организме и укрепляют его защиту. Некоторые еще и благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему», — сказала диетолог.

Также для укрепления иммунитета нужно включить в рацион кисломолочные продукты: кефир, ряженку и ацидофилин, перечислила она. В рационе, продолжила Соломатина, должны быть белки растительного и животного происхождения: курица, индейка, яйца, рыба, творог, сыр, нут, фасоль и горох. Диетолог также призвала есть жирную рыбу, богатую витамином A, витамином D, омегой-3 и аминокислотами, которые укрепляют клеточные мембраны, из-за чего вирусу будет сложнее в них проникнуть.

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Чтобы в организм поступал витамин С, специалистка порекомендовала есть квашеную капусту, черную смородину, болгарский перец и цитрусовые, а также пить отвар шиповника. В говяжьей печени, добавила она, содержится нужное человеку железо, а снижающий уровень стресса мелатонин можно найти в вишне, черешне и бананах, добавила Соломатина.

По осени можно съесть маленький кусочек сала: там содержится арахидоновая кислота, которая тоже будет полезна для укрепления иммунной системы

Елена Соломатинадиетолог

Ранее диетолог София Кованова перечислила продукты, которые сильнее других провоцируют ожирение. Она включила в список вредных для фигуры продуктов популярные у россиян блюда, такие как макароны, жареный картофель и суши.

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      Александра Лисица
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