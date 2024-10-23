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12:29, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Казань и угостился чак-чаком

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в аэропорту белорусского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Лукашенко чак-чаком.

23 октября на саммит БРИКС в Казань прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его встретили председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр города Ильсур Метшин. Генсека ООН тоже угостили чак-чаком.

В день открытия саммита БРИКС 22 октября высокопоставленных гостей в аэропорту встречал глава Татарстана. Он предлагал чак-чак и каравай председателю КНР Си Цзиньпину, премьеру Индии Нарендре Моди, главе Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосу и другим политикам.

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      Кристина Есикова
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