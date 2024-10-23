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11:31, 23 октября 2024Интернет и СМИ

МЧС Приморья опровергло информацию об угрозе цунами на Дальнем Востоке

Фото: Corina Constantinov / Unsplash

22 октября на сайте МЧС России появилось сообщение, в котором утверждается об угрозе цунами для 14 дальневосточных городов России. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Первыми со ссылкой на ведомство об угрозе цунами сообщило РИА Новости. Однако журналисты агентства неверно интерпретировали сообщение. Данные, которые размещены на сайте МЧС являются справочным материалом и размещены в качестве напоминания о правилах безопасности для граждан.

Это подтвердили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Связывать памятку МЧС России с землетрясением недопустимо. Еще раз повторяем, что угроза цунами из-за зафиксированного сейсмособытия в заливе Петра Великого не объявлялась», — говорится в сообщении.

Информацию о надвигающемся на Дальний Восток цунами также опроверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Никаких цунами ни сегодня, ни в ближайшие дни в регионах российского Дальнего Востока не ожидается», — отметил синоптик.

Публикация с сайта МЧС России вслед за РИА Новости получило широкий охват в СМИ.

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      Варвара Кошечкина
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