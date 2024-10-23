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17:18, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине объявили принудительную эвакуацию из поселка Харьковской области

В поселке Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из поселка Боровая в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство реинтеграции Украины в Telegram.

«Из-за ситуации безопасности согласовано решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из поселка Боровая», — говорится в публикации.

Отмечается, что эвакуацию намерены провести за 60 суток. Согласно заявлению ведомства, для переселения людей развернут приемный и сборный пункты.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обязательной эвакуации из Купянска. По его словам, в городе невозможно провести отопительный сезон и обеспечить электроснабжение. Он также добавил, что российские войска приблизились к реке Оскол и могут ее форсировать в ближайшее время.

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      Кристина Есикова
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