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14:10, 23 октября 2024Силовые структуры

Начальник из Росгвардии заставлял подчиненных работать на своем участке

РЕН ТВ: силовики задержали главу отдела вневедомственной охраны Росгвардии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, задержанный заставлял подчиненных работать на себя — вместо плановых дежурств их отправляли заниматься строительством и ремонтом в доме и на земельном участке начальника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В сентябре военный суд арестовал полковника Росгвардии Олега Гамаюнова по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Ему вменяется ущерб при поставках ведомству летно-технических комплексов в размере более 80 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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