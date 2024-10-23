Названы сроки снижения ключевой ставки

Доцент Щербаченко: ключевую ставку начнут снижать во II квартале 2025 года

Банк России начнет снижать ключевую ставку примерно во II квартале 2025 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Его процитировала «Российская газета».

Что касается ближайшего заседания регулятора, которое состоится 25 октября, то, как полагает экономист, там, скорее всего, будет принято решение об очередном повышении «ключа». По словам Щербаченко, он на 90 процентов уверен, что ставка вырастет до 20 процентов. Однако есть небольшая вероятность, что ее увеличат до 20,5-21 процента. Подобные шаги Банка России продиктованы растущей инфляцией и усиливающимися инфляционными ожиданиями населения.

Ранее экономист Игорь Сафонов предупредил о пределах повышения ключевой ставки. По его словам, в какой-то момент есть риск, что реальному сектору экономики придется пережить волны дефолтов и банкротств.