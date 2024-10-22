Рост ключевой ставки сочли опасным из-за волн дефолтов и банкротств

Доцент Минчичова: автокредиты станут недоступны из-за роста ключевой ставки

Если Банк России повысит ключевую ставку до 20 процентов, то кредиты станут еще дороже, а рынок жилья остынет. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова. Ее процитировали «Аргументы и факты».

При этом займы на приобретение автомобиля станут фактически недоступны для серьезного процента населения.

В свою очередь, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова считает, что ставки по розничным кредитам останутся запредельными как минимум до середины 2025 года. Это значит, что жители России начнут реже обременять себя долгами, а традиционная активизация спроса в последнем месяце зимы в 2024 году окажется куда менее заметной.

Ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов обратил внимание, что прежде Банку России удавалось удерживать инфляцию вблизи выбранной им цели. Однако в настоящее время большое влияние на ситуацию оказывает бюджетная политика. Прежде речь шла об умеренных темпах роста государственных расходов. Сейчас же госзакупки наращиваются, а экономику стимулируют с помощью разных льготных программ.

Сафонов подчеркнул, что, несмотря на эффективность сдерживания инфляции с помощью повышения ключевой ставки, у этого механизма тоже есть ограничения.

«Реальный сектор экономики могут накрыть волны дефолтов по обязательствам и банкротств», — предупредил экономист.

Есть прогнозы, что зимой регулятор повысит ключевую ставку до 22 процентов, а с середины 2025 года станет опускать ее до 17 процентов. Некоторые экономисты полагают, что к концу 2025 года «ключ» дойдет до 14-16 процентов.