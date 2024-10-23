Президент Азербайджана прибыл в Казань

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из опубликованных кадров, на посадочной полосе казанского аэропорта азербайджанского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Два политика обнялись и пожали друг другу руки.

Минниханов угостил Алиева чак-чаком, традиционным татарским блюдом.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В столицу Татарстана ранее прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.