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11:06, 23 октября 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана прибыл в Казань

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из опубликованных кадров, на посадочной полосе казанского аэропорта азербайджанского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Два политика обнялись и пожали друг другу руки.

Минниханов угостил Алиева чак-чаком, традиционным татарским блюдом.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В столицу Татарстана ранее прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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      Глеб Палехов
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