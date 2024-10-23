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05:24, 23 октября 2024Путешествия

Раскрыта обстановка в российском аэропорту после происшествия с самолетом

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после происшествия с самолетом работает штатно

Фото: Eva Darron / Unsplash

Екатеринбургский аэропорт Кольцово работает в штатном режиме после происшествия с самолетом. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

«Самолеты прибывают и отправляются из нашего аэропорта», — говорится в публикации.

Ранее в Кольцово ввели ограничения на прием и отправление воздушных судов после того, как борт госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщалось, что на запасные аэродромы ушли летевшие в Екатеринбург самолеты из Нижнего Новгорода, Самары, Стамбула, Сочи, Баку, Санкт-Петербурга, Шарм-эш-Шейха и Казани.

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      Марина Совина
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