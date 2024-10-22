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22:27, 22 октября 2024Путешествия

В российском городе самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В Екатеринбурге борт госавиации вышел за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге введены ограничения на прием и отправление воздушных судов после того, как борт госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта российского города в Telegram-канале.

Отмечается, что на запасные аэродромы ушли летевшие в Екатеринбург самолеты из Нижнего Новгорода, Самары, Стамбула, Сочи, Баку, Санкт-Петербурга, Шарм-эш-Шейха и Казани. Также была задержана отправка двух рейсов.

Ранее самолет с пассажирами на борту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе. Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Екатеринбурга. Лайнер прибыл из Тобольска и после приземления выкатился за пределы полосы на 10 метров.

До этого учебный самолет Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации после посадки выкатился за взлетную полосу на сто метров в Татарстане. Уточняется, что инцидент произошел в среду, 11 сентября, на аэродроме Бугульма в российском регионе.

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      Маргарита Пименова
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