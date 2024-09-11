Самолет выкатился за взлетную полосу на сто метров в российском регионе

«Авиаторщина»: учебный самолет после посадки выкатился за полосу в Татарстане

Учебный самолет Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации после посадки выкатился за взлетную полосу на сто метров в Татарстане. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 11 сентября, на аэродроме Бугульма в этом российском регионе. На Cessna 172S выполнялся учебно-тренировочный полет. На борту находились два члена экипажа, они не пострадали. Воздушное судно получило незначительные повреждения.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее у самолета авиакомпании Delta оторвался хвост при столкновении с другим лайнером в аэропорту Атланты, США. В сети появилось видео инцидента.

