Развод Седоковой повлиял на ее гонорары за выступления

kp.ru: гонорары певицы Анны Седоковой выросли после ее развода с третьим мужем

Гонорар бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой вырос после ее развода с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организатора частных мероприятий.

По информации источника, ценник на концерты разведенной певицы вырос примерно на миллион рублей.

«Если раньше выступление Седоковой обходилось в полтора миллиона рублей, то теперь за концерт она может получать до двух с половиной миллионов. Гонорар растет еще, если мероприятие проходит не в Москве», — передает издание.

Также на цену могло повлиять внешнее преображение певицы, которая за последнее время кардинально сменила имидж.

Ранее Седокова впервые прокомментировала громкий развод со своим супругом. В браке пара провела четыре года.