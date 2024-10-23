Российская пенсионерка потерялась в тундре и смогла выжить

В ЯНАО спасли пенсионерку, которая провела в тундре около суток

В Ямало-Ненецком автономном округе пенсионерка потерялась в тундре и смогла выжить. Об этом сообщает пресс-служба Департамента гражданской защиты населения в Telegram.

Россиянка 1962 года рождения ушла из дома 21 октября. Она направилась в неизвестном направлении, о ее местонахождении ничего не было известно около суток.

К поискам женщины подключились группа спасателей, а также вертолет. Пропавшую удалось обнаружить на следующий день. После этого россиянку доставили в больницу. Сведений о ее состоянии нет.

23 октября в Якутии эвакуировали в безопасное место рыбаков, которые на месяц застряли в тайге из-за вышедшей из строя лодки. Путешествие мужчин затянулось вдвое дольше изначально запланированного срока. Все это время рыбаки жили в охотничьем домике, где нашли запас продуктов.