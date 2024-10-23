RusVesna: российские военные подняли флаги над многоэтажками в Селидово

Российские военные группировки «Отважные» подняли флаги над многоэтажками в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По оценке военкора Александра Симонова, поднятие флага в центре города означает, что вся южная часть Селидово находится под контролем российских войск. Как он отмечает, штурм продолжается успешно.

Ранее на Украине заявили о продвижении сил России на нескольких направлениях фронта. Уточнялось, что под контроль российских военных перешли восточные окраины Селидово. Кроме того, наблюдается продвижение к западу от Цукурино и к востоку от Курахово в район населенных пунктов Новодмитровка и Зоряное.