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15:35, 23 октября 2024Бывший СССР

Российские военные подняли флаги над многоэтажками в Селидово

RusVesna: российские военные подняли флаги над многоэтажками в Селидово

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российские военные группировки «Отважные» подняли флаги над многоэтажками в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По оценке военкора Александра Симонова, поднятие флага в центре города означает, что вся южная часть Селидово находится под контролем российских войск. Как он отмечает, штурм продолжается успешно.

Ранее на Украине заявили о продвижении сил России на нескольких направлениях фронта. Уточнялось, что под контроль российских военных перешли восточные окраины Селидово. Кроме того, наблюдается продвижение к западу от Цукурино и к востоку от Курахово в район населенных пунктов Новодмитровка и Зоряное.

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      Кристина Есикова
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