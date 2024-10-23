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10:05, 23 октября 2024Культура

Состояние режиссера «Гардемаринов» ухудшилось

Shot: состояние режиссера Светланы Дружининой ухудшилось

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Состояние актрисы, режиссера Светланы Дружининой, создавшей сериал «Гардемарины, вперед!», ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Народная артистка РФ обратилась за помощью к врачам. Она пожаловалась на сильные боли в области левой лопатки.

После комплексного обследования выяснилось, что у Дружининой прогрессирует онкологическое заболевание, пишет канал. Режиссеру назначили амбулаторное лечение, она находится под наблюдением патронажной службы.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров призвал молиться за здоровье Светланы Дружининой.

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      Варвара Кошечкина
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