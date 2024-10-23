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19:45, 23 октября 2024Культура

Гвинет Пэлтроу рассказала о переживаниях из-за расставания с детьми

Актриса Гвинет Пэлтроу поделилась переживаниями из-за разлуки со своими детьми

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.com

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что переживает из-за расставания со своими подросшими детьми. Об этом актриса сообщила подписчикам на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка призналась, что ее «одолевают смешанные чувства» из-за того, что ее 20-летняя дочь Эппл и 18-летний сын Мозес отправились на обучение в колледж.

«Я чувствую волны горя и грусти. Можно сказать, что я возвращаюсь к той части себя, которую не чувствовала с того момента, когда мне самой было 20 лет, до того как у меня появились дети», — рассказала Гвинет в видео.

Впрочем, по словам Пэлтроу, свободное время, появившееся после отъезда детей, она может использовать с пользой для себя, что дает ей «много свободного пространства».

Ранее стало известно, что актрису попросили скрывать соски на фото в социальных сетях.

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      Андрей Шеньшаков
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