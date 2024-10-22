52-летнюю Гвинет Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась новыми снимками и была обругана в комментариях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в кашемировом платье бренда Falconeri в сочетании с накидкой из аналогичной линейки. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера.

Подписчики призвали Пэлтроу прикрыть соски, которые виднелись из-под ее наряда. «Может стоило надеть накладки для сосков?», «Странное маниакальное желание показывать свою грудь всему миру», «Красиво, но пошло для вашего возраста», — высказывались многочисленные поклонники.

В августе Пэлтроу показала фигуру в откровенном виде. Тогда актриса поделилась снимком, на котором позировала в слитном купальнике с глубоким декольте.