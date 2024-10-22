Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:50, 22 октября 2024Ценности

52-летнюю Гвинет Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась новыми снимками и была обругана в комментариях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в кашемировом платье бренда Falconeri в сочетании с накидкой из аналогичной линейки. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Подписчики призвали Пэлтроу прикрыть соски, которые виднелись из-под ее наряда. «Может стоило надеть накладки для сосков?», «Странное маниакальное желание показывать свою грудь всему миру», «Красиво, но пошло для вашего возраста», — высказывались многочисленные поклонники.

В августе Пэлтроу показала фигуру в откровенном виде. Тогда актриса поделилась снимком, на котором позировала в слитном купальнике с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Я был честен с Путиным». Президент Сербии объяснил причину отказа посетить саммит БРИКС в Казани

      Крокодилы опрокинули лодку и растерзали кричащего рыболова

      Мечтающей о сексе с бывшим любовником счастливой замужней женщине дали совет

      Разработчики назвали шлем Apple Vision Pro бесполезным

      52-летнюю Гвинет Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото

      Женщина решила посмотреть фото в телефоне мужа и сильно испугалась

      Тревел-блогерша описала отличия США от России фразой «нас тут не поймут»

      Отставного полковника Квачкова заподозрили в дискредитации ВС РФ

      Средства ПВО отразили пятую атаку дронов за день в российском регионе

      Суд отказался рассматривать иск Дудя из-за внесения его в реестр иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше