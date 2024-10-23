В Армении заявили о возможности заключении мира с Азербайджаном при желании Алиева

Спикер парламента Армении: мирное соглашение с Баку возможно при желании Алиева

Если президент Азербайджана Ильхам Алиев изъявит желание, то заключение мирного договора между Ереваном и Баку возможно в ближайшие дни. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает РИА Новости.

По его словам, процесс согласования документа продолжается, но страны могут в ближайшие дни подписать мирный договор, если у президента Азербайджана будет желание это сделать. Он также допустил возможность согласования всех 17 пунктов документа. Симонян добавил, что дискуссии будут вестись вокруг всех спорных вопросов, но для армянской стороны нет закрытых и не подлежащих обсуждению тем. Он указал при этом, что Ереван обозначил свои «красные линии».

Ранее Национальное собрание Армении ратифицировало положения о делимитации границы с Азербайджаном. 67 из 107 депутатов поддержали решение.