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10:43, 23 октября 2024Мир

В Индии скептически отнеслись к планам по расширению БРИКС

WP: Индия и Бразилия не хотят расширения БРИКС
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа)

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа). Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Такие страны БРИКС, как Индия и Бразилия не заинтересованы в расширении объединения и его превращении в антизападный альянс. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«В то время как Россия и Китай хотят сделать блок передовым фронтом своих антиамериканских усилий, другие члены, такие как Индия и Бразилия, хотят отрегулировать существующий мировой порядок так, чтобы он приносил пользу Глобальному Югу», — пишет издание.

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Как указал в комментарии WP бывший министр иностранных дел Индии и бывший посол в России Канвал Сибал, Индия также не заинтересована в конфронтации с США, которые являются для нее важнейшим экономическим партнером и импортером технологий. «Поэтому мы не хотим ситуации, когда БРИКС становится центром конфликта с Западом на экономико-политических фронтах», — подчеркнул он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Западе можно услышать скрип зубов из-за объятий премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани.

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      Виктория Кондратьева
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