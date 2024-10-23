В Индии скептически отнеслись к планам по расширению БРИКС

WP: Индия и Бразилия не хотят расширения БРИКС

Такие страны БРИКС, как Индия и Бразилия не заинтересованы в расширении объединения и его превращении в антизападный альянс. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«В то время как Россия и Китай хотят сделать блок передовым фронтом своих антиамериканских усилий, другие члены, такие как Индия и Бразилия, хотят отрегулировать существующий мировой порядок так, чтобы он приносил пользу Глобальному Югу», — пишет издание.

Как указал в комментарии WP бывший министр иностранных дел Индии и бывший посол в России Канвал Сибал, Индия также не заинтересована в конфронтации с США, которые являются для нее важнейшим экономическим партнером и импортером технологий. «Поэтому мы не хотим ситуации, когда БРИКС становится центром конфликта с Западом на экономико-политических фронтах», — подчеркнул он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Западе можно услышать скрип зубов из-за объятий премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани.