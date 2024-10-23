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13:16, 23 октября 2024Россия

В России 10-летний школьник случайно выстрелил себе в лицо из брелока и впал в кому

«Сапа Кавказ»: в Ингушетии школьник случайно выстрелил себе в лицо из брелока

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ингушетии 10-летний школьник из села Экажево впал в кому после случайного выстрела из предмета, похожего на брелок для машины. Об этом пишет «Сапа Кавказ» в Telegram.

По информации издания, во время игры ребенок нажал на одну из кнопок брелока, и тот выстрелил ему в лицо боевым патроном. В семье мальчика не смогли объяснить, откуда предмет оказался в доме.

В результате пострадавшего госпитализировали в республиканскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом костей и лицевого скелета, а также отек и кровоизлияние в мозг. Сейчас медики борются за жизнь школьника.

Ранее 18-летний житель Башкирии решил похвастаться перед друзьями пистолетом и случайно нажал на курок. Выстрел выбил мужчине зубы, а также разорвал губы и щеку. После этого друг пострадавшего попытался выбросить оружие в сугроб, но случайно прострелил себе плечо.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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