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07:33, 24 октября 2024Экономика

Аналитики заявили о «новой реальности» российской экономики

Эксперты ВШЭ заявили о «новой реальности» экономики РФ после кризиса 2022 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что в российской экономике после кризиса 2022 года наметилась «новая реальность». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что «новая реальность» отличается уменьшением добычи полезных ископаемых и увеличением объемов обрабатывающего сектора. По данным аналитиков, восстановительные темпы экономики исчерпаны, а рост ВВП в прошлом году составил 3,6 процента, с прогнозом 3,9 процента на 2024-й, но возможным снижением до 2,5 процента в следующем году.

По мнению некоторых экономистов, называть эту «реальность» стабильной еще рано. Они считают, что текущие изменения могут быть временными. Отмечается, что восстановление экономики завершилось, а новыми факторами роста стали потребности от оборонной отрасли и жилищное строительство.

Ранее президент России Владимир Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики. Так, только за апрель-сентябрь 2023 года ВВП азиатской страны увеличился на 7,5 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Путин отметил, что ряд участников объединения, включая РФ, должны стремиться к подобным экономическим результатам.

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