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11:54, 24 октября 2024Силовые структуры

Банда хакеров оформляла кредиты на участников СВО и попалась ФСБ в российском регионе

В Забайкалье ФСБ задержала банду хакеров, взламывавших «Госуслуги» бойцов СВО

Кадр: УФСБ России по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали членов преступной группировки, которые взламывали личные кабинеты сервиса «Госуслуги» и онлайн-банков россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным силовиков, хакеры с 2022 года получали доступ к сервисам граждан, в числе которых были участники специальной военной операции (СВО). На них задержанные оформляли займы в банках и микрокредитных организациях, после чего выводили деньги через цепочку банковских счетов и криптокошельков.

В домах задержанных прошли обыски, были изъяты телефоны, компьютеры, сим-карты, банковские карты и портативные носители информации. Возбуждено уголовное дело, ущерб потерпевшим оценивается в сумму более трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хакеры взломали аккаунты десяти людей в «Госуслугах» и оформили на них кредиты.

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      Илона Палей
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