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18:54, 24 октября 2024Мир

Бывший премьер Великобритании назвал сценарий завершения конфликта на Украине

Бывший британский премьер Блэр: конфликт на Украине закончится компромиссом

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Конфликт на Украине неизбежно закончится компромиссом сторон. С таким заявлением в интервью газете The London Standard выступил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

«Мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — сказал политик, подчеркнув, что западные союзники все равно должны поддерживать Украину до последнего.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что если западные страны не избавятся от «раковой опухоли» в виде действующих украинских властей, Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем.

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      Виктория Кондратьева
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