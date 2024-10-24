Бывший британский премьер Блэр: конфликт на Украине закончится компромиссом

Конфликт на Украине неизбежно закончится компромиссом сторон. С таким заявлением в интервью газете The London Standard выступил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

«Мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — сказал политик, подчеркнув, что западные союзники все равно должны поддерживать Украину до последнего.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что если западные страны не избавятся от «раковой опухоли» в виде действующих украинских властей, Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем.