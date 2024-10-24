Дэвида и Викторию Бекхэм назвали неприлично богатыми из-за одного действия

Radar Online назвали Бекхэмов неприлично богатыми из-за покупки дома наличными

Супругов Дэвида и Викторию Бекхэм прозвали неприлично богатыми из-за одного действия. Соответствующий материал публикует издание Radar Online.

В распоряжение журналистов попали документы, из которых следует, что пара приобрела новый дом в Майами прямо на побережье Атлантического океана. Стоимость особняка составила 56 миллионов фунтов стерлингов (7 миллиардов рублей). При этом отмечается, что знаменитости смогли купить недвижимость за наличность, не прибегая к ипотеке.

Известно, что в доме разместили 37-метровый бассейн, домашний кинотеатр, тренажерный зал, а также кухню и гостиную прямо на открытом воздухе.

Ранее в октябре невестку Виктории Бекхэм уличили в копировании стиля свекрови.