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14:30, 24 октября 2024Ценности

Дэвида и Викторию Бекхэм назвали неприлично богатыми из-за одного действия

Radar Online назвали Бекхэмов неприлично богатыми из-за покупки дома наличными

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Супругов Дэвида и Викторию Бекхэм прозвали неприлично богатыми из-за одного действия. Соответствующий материал публикует издание Radar Online.

В распоряжение журналистов попали документы, из которых следует, что пара приобрела новый дом в Майами прямо на побережье Атлантического океана. Стоимость особняка составила 56 миллионов фунтов стерлингов (7 миллиардов рублей). При этом отмечается, что знаменитости смогли купить недвижимость за наличность, не прибегая к ипотеке.

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Известно, что в доме разместили 37-метровый бассейн, домашний кинотеатр, тренажерный зал, а также кухню и гостиную прямо на открытом воздухе.

Ранее в октябре невестку Виктории Бекхэм уличили в копировании стиля свекрови.

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      Карина Черных
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