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13:06, 24 октября 2024Силовые структуры

Драка двух мужчин около московского метро попала на видео

Около станции метро в Москве произошла драка, один участник получил удар ножом

Около станции метро «Молодежная» в Москве подрались двое мужчин и попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в прокуратуре города.

На кадрах видно, как один мужчина хватает другого за голову и начинает валить его на землю. В результате оппонент остается без футболки, а второй уходит. В этот момент оставшийся около станции участник конфликта что-то проверяет в заднем кармане штанов.

В ведомстве сообщили, что один из участников драки достал из заднего кармана джинсов нож и нанес им два удара своему оппоненту, однако на видео это не попало. Пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. Мужчину с ножом задержали. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.

Ранее в Иркутске ребенок жестоко избил сверстника на детской площадке. Это также попало на видео.

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      Варвара Митина
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