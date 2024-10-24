Двое вооруженных ножами военных-снайперов отобрали автомобиль у россиянки и попали в СИЗО

На Урале поймали двух снайперов, отобравших автомобиль у женщины в Екатеринбурге

На Урале задержали двоих военнослужащих-снайперов, который отобрали автомобиль марки Datsun у женщины в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, ЧП произошло днем 23 октября на улице Алексея Стаханова. Двое вооруженных мужчин подошли к автовладелице и, угрожая ножами, отобрали у нее машину. Муж потерпевшей вызвал полицию. По словам источника, прибывшие на место правоохранители собрали улики — окурки, презерватив и банки из-под пива. В тот же день сотрудники ДПС засекли машину на 109-м километре Челябинского тракта и остановили ее. В салоне находилось двое мужчин из Тывы 40 и 44 лет. Выяснилось, что они военнослужащие, снайперы. Во время осмотра у них изъяли три ножа. В угоне автомобиля они признались. Сейчас злоумышленники помещены в СИЗО.

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