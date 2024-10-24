Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:33, 24 октября 2024Наука и техника

Неизлечимую эпилепсию связали с ошибкой в РНК

New England Journal of Medicine: Неизлечимую эпилепсию связали с ошибкой в РНК

Фото: Tom Little / Reuters

Ученые Массачусетского технологического института и Гарварда выяснили, что ошибка в определенной длинной некодирующей РНК приводит к перепроизводству белка, связанного с серьезными нарушениями мозга, в том числе неизлечимой эпилеписей. Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования выяснилось, что РНК под названием CHASERR (CHD2-примыкающая, подавляющая регуляторная РНК) действует как тормоз для гена CHD2, контролируя количество вырабатываемого белка. У пациентов с делецией этой некодирующей РНК происходит перепроизводство белка CHD2, что приводит к тяжелым нарушениям нейроразвития, таким как эпилепсия, аутизм и глубокие задержки интеллектуального развития.

Исследователи изучили трех пациентов с избыточной экспрессией гена CHD2. У всех них была обнаружена делеция длинной некодирующей РНК CHASERR, что вызвало аномальное перепроизводство белка. Ученые использовали методы генетического анализа для установления связи между отсутствием CHASERR и патологической активностью гена CHD2.

Полученные результаты показали, что белок CHD2 должен вырабатываться в строго контролируемых количествах, так как его нехватка или избыток могут приводить к нейронарушениям. Это открытие подтверждает необходимость изучения некодирующих областей генома, которые ранее были малоизученными. Выявление механизмов, подобных тем, что связаны с CHASERR, может помочь в разработке новых методов лечения, особенно в случаях, когда традиционные противосудорожные препараты оказываются неэффективными.

Ученые считают, что дальнейшие исследования могут привести к созданию генной терапии, способной регулировать выработку белка CHD2 и предотвратить развитие тяжелых расстройств у пациентов. Этот метод может стать перспективным подходом для лечения заболеваний, вызванных генетическими изменениями.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

      Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

      Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

      Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

      Россиянин погиб после атаки украинского FPV-дрона на автомобиль

      Арестованная блогерша Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу

      Губернатор сообщил о смерти мужчины из-за взрыва в российском регионе

      Лаврову на заседании наступили на ногу

      Путин признался в разногласиях с Бразилией по членству одной страны в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше