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11:28, 25 октября 2024Мир

Финляндия ограничит экспорт компонентов боеприпасов во избежание их попадания в РФ

Финляндия ограничит экспорт компонентов боеприпасов из-за попадания в Россию

Фото: David Zalubowski / AP

Финляндия ограничит экспорт компонентов боеприпасов во избежание их попадания в Россию. Об этом соообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) страны.

В ведомстве отметили, что для экспорта боеприпасов, предназначенных для гражданского использования, будут введены специальные разрешения. МВД уточнило, что новые меры необходимы для дополнения существующих режимов санкций.

Кроме того, в Уголовном кодексе Финляндии будут предусмотрены меры наказания за несанкционированный вывоз компонентов патронов.

Ранее Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о закрытии пунктов в Париккале и Инари. Теперь страны примут практические меры по закрытию объектов, в том числе демонтируют дорожные указатели.

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      Виктория Кондратьева
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