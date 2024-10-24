Глава Татарстана показал Лукашенко вертолеты Казанского завода

Глава Татарстана Рустам Минниханов показал президенту Белоруссии Александру Лукашенко вертолеты Казанского завода, пишет РИА Новости.
«Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь продукцию вертолетного завода. Александра Лукашенко впечатлил медицинский "Ансат" и Ми-38 с салоном ВИП», — указано в сообщении пресс-службы главы Татарстана.
Отмечается, что Лукашенко обратил внимание на преимущества Ми-38, указав на вместительный салон и высокую скорость, несмотря на габариты.
Ранее Лукашенко рассказал о готовности посетить Крым, но пока не считает необходимым это делать. Он не уточнил, какими будут цели визита и обстоятельства.