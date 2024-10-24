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18:38, 24 октября 2024Бывший СССР

Глава Татарстана показал Лукашенко вертолеты Казанского завода

Глава Татарстана Минниханов ознакомил Лукашенко с вертолетами Казанского завода
Рустам Минниханов

Рустам Минниханов. Фото: Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов показал президенту Белоруссии Александру Лукашенко вертолеты Казанского завода, пишет РИА Новости.

«Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь продукцию вертолетного завода. Александра Лукашенко впечатлил медицинский "Ансат" и Ми-38 с салоном ВИП», — указано в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Отмечается, что Лукашенко обратил внимание на преимущества Ми-38, указав на вместительный салон и высокую скорость, несмотря на габариты.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности посетить Крым, но пока не считает необходимым это делать. Он не уточнил, какими будут цели визита и обстоятельства.

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      Валентин Карант
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