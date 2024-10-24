Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 24 октября 2024Силовые структуры

Избившая до гематом 11-месячную внучку сожителя россиянка получила 1,5 года колонии

В Курске на 1,5 года осудили избившую 11-месячную внучку сожителя женщину

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Курске Ленинский районный суд приговорил 44-летнюю местную жительницу Любовь Азарову к 1,5 года лишения свободы за избиение до гематом 11-месячной внучки сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку»). Во время заседания обвиняемая вину признала. Азарова будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с нее морального вреда в пользу ребенка в размере 300 тысяч рублей.

Как установил суд, 20 апреля мать ребенка попросила Азарову присмотреть за 11-месячной дочерью, пока она ходит по делам. Фигурантка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила девочку на лестничной площадке дома. У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, гематомы и ушиб передней брюшной стенки.

Ранее сообщалось, что Тюменский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя Вячеслава Фисенко за расправу над трехмесячной дочерью и попытку лишить жизни гражданскую жену.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

      В российском городе девочка упала в неплотно закрытый люк

      В России школьник впал в кому после случившегося на перемене инсульта

      На Украине задержали уволенных военкомов за помощь в уклонении от мобилизации

      Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

      Россиян предупредили о мошенничестве от имени официального ведомства

      У задержанного российского чиновника нашли дома 30 миллионов рублей

      Запуск российского радиолокационного спутника «Обзор-Р» в очередной раз перенесли

      Организатор «Мисс Россия» оценила влияние политики на результаты конкурса «Мисс Вселенная»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше