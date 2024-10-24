Избившая до гематом 11-месячную внучку сожителя россиянка получила 1,5 года колонии

В Курске на 1,5 года осудили избившую 11-месячную внучку сожителя женщину

В Курске Ленинский районный суд приговорил 44-летнюю местную жительницу Любовь Азарову к 1,5 года лишения свободы за избиение до гематом 11-месячной внучки сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку»). Во время заседания обвиняемая вину признала. Азарова будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с нее морального вреда в пользу ребенка в размере 300 тысяч рублей.

Как установил суд, 20 апреля мать ребенка попросила Азарову присмотреть за 11-месячной дочерью, пока она ходит по делам. Фигурантка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила девочку на лестничной площадке дома. У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, гематомы и ушиб передней брюшной стенки.

Ранее сообщалось, что Тюменский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя Вячеслава Фисенко за расправу над трехмесячной дочерью и попытку лишить жизни гражданскую жену.