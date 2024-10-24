Стало известно о задержании около 30 участников погромов в Коркино

«74.ру»: полиция задержала около 30 участников цыганских погромов в Коркино

В отделы полиции доставлено около 30 задержанных на беспорядках в Коркино Челябинской области, сообщил источник местного портала «74.ру».

Издание отмечает, что в город стянули спецназ, на место подъезжают все новые группы силовиков.

«В отдел полиции Коркино доставили около трех десятков человек. Это пока предварительные данные», — уточнили журналисты.

О беспорядках в городе стало известно вечером в четверг, 24 октября. Цыганский погром начался из-за убийства женщины-таксиста. Представители цыганской диаспоры покидают Коркино.