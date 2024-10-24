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14:08, 24 октября 2024Путешествия

Крупную авиакомпанию оштрафовали на десятки миллионов долларов за отношение к инвалидам

Daily Mail: авиакомпанию American Airlines оштрафовали на 50 миллионов долларов

Фото: Unsplash

Крупную американскую авиакомпанию American Airlines оштрафовали на десятки миллионов долларов за отношение к инвалидам на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, сумма штрафа составила 50 миллионов долларов. Уточняется, что перевозчик нарушил закон о защите прав пассажиров с ограниченными возможностями. Речь идет об инцидентах, когда сотрудники компании грубо обращались с инвалидными колясками путешественников.

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Было установлено, что многократные случаи плохого обращения нередко приводили к травмам и унижали достоинство человека. «Этим штрафом мы устанавливаем новые стандарты ответственности для авиакомпаний, которые нарушают гражданские права пассажиров с ограниченными возможностями», — объяснили в министерстве транспорта США.

Ранее ветеран армии США получил травму колена во время полета на самолете American Airlines и обвинил в случившемся авиакомпанию. 56-летний инвалид Джефф Снайдер летел из Небраски во Флориду в конце августа 2023 года.

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      Марк Успенский
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